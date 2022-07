Im Herbst 2019 bewegte For Forest – der Wald im Wörthersee Stadion – die Menschen. Danach hat das Kunstprojekt von Initiator Klaus Littmann vor allem die Gerichte beschäftigt. Doch jetzt haben Landes- und Bezirksgericht Klagenfurt einen Schlussstrich unter den jahrelangen Streit zwischen der For Forest Forever GmbH um Unternehmer Herbert Waldner und der Klagenfurter Gärtnerei von Karl Kanovsky gezogen. Mit einem spektakulären Urteil, das rechtskräftig ist und der Kleinen Zeitung vorliegt: For Forest muss Kanovsky exakt 22.545,60 Euro bezahlen, als Platzmiete für 100 Bäume. Dazu kommen Prozesskosten von mehr als 11.000 Euro.