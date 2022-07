"Junge müs­sen drau­ßen blei­ben." "Die Stadt, die immer schläft." Wel­che ein wenig über­spitzt um­for­mu­lier­te Phra­se bes­ser zu Kla­gen­furt passt, dür­fen Sie gerne selbst ent­schei­den. Fakt ist: Die Lan­des­haupt­stadt ziert sich sehr, einer jun­gen, ur­ba­nen Ge­ne­ra­ti­on in­ter­es­san­te Per­spek­ti­ven zu bie­ten. In einer Ge­sprächs­run­de wer­den wei­te­re Ge­sprächs­run­den ge­plant. Kon­kre­te Ideen, um die Ju­gend am Weg zur grau asphaltierten Pack zu hin­dern und am tür­kis­blau­en Wör­ther­see zu hal­ten, feh­len. Lei­der.