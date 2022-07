Ein gebrochener Arm kann mit einem Gips "repariert" werden. Eine verletzte Seele bleibt mitunter für immer unentdeckt. Damit genau das nicht passiert, bietet pro mente Kärnten ab September erstmals einen Kurs für "Erste Hilfe für die Seele" an (Details in der Factbox ganz unten). In dem zwölfstündigen Seminar (vier mal drei Stunden) werden nicht nur praxisnahe theoretische Inhalte vermittelt.

Über konkrete Anleitungen durch unterschiedlichste Expertinnen und Experten wird dabei erlernt, wie bei psychischen Problemen und Krisen adäquat Hilfe geleistet werden kann und weitere notwendige Maßnahmen gesetzt werden können. Dazu gehört, rechtzeitig Probleme zu erkennen, auf Menschen zuzugehen und aktiv Hilfe anzubieten. Zusätzlich wird erarbeitet, was zur Erhaltung psychischer Gesundheit getan werden kann.

Die Ziele des Kurses zum Ersthelfer für die Seele sind:

Vermittlung von Grundwissen bezüglich psychischer Erkrankungen

Erlernen und Üben von konkreten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Problemen/Krisen

Üben von Ansprache und Unterstützung von Menschen, bei denen sich Anzeichen eines psychischen Problems oder einer persönlichen Krise zeigen

Von pro mente Kärnten heißt es dazu: "Mit diesem Seminar soll ein selbstverständlicher und sicherer Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen vermittelt werden. Darüber hinaus sollen bereits vorhandene Erfahrungen und Wissen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im gemeinsamen Erarbeiten von Hilfeverhalten vernetzt werden."