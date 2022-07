Krankenstände bei Müllabfuhr sorgen für Kopfzerbrechen

Eine hohe Zahl an Krankenständen sorgt in der Abteilung Entsorgung in Klagenfurt für Wirbel. Die vorhandene Mitarbeiterzahl reiche nicht aus. Krankmeldungen sollen sogar kurzfristig per SMS einlangen. Gebührenerhöhung noch kein Thema.