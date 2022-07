Am Mittwoch ereignete sich in der Gemeinde Maria Wörth ein schwerer Unfall. Am Vormittag parkte eine 57-jährige Frau aus Klagenfurt auf der L96 in Maria Wörth mit ihrem PKW aus. Dabei übersah die Klagenfurterin einen 53-jährigen Motorroller-Fahrer, ebenfalls aus Klagenfurt. Der Mann stieß gegen das Auto und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach notärztlicher Hilfeleistung wurde der Mann von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die L96 war aufgrund der Unfallaufnahme eine Stunde lang gesperrt.