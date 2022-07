Bunt, bunter, Bodypainting! Nach zwei Jahren pandemiebedingter Umstellung auf ein Hybrid-Event kehrt das World Bodypainting Festival heuer wieder als großes Live-Event zurück nach Klagenfurt. Eine Woche lang verwandelt sich die Kärntner Hauptstadt – und besonders der Goethepark – ab sofort zum farbenfrohen Zentrum der (nicht permanenten) Körperkunst.

Und es gibt etwas zu feiern: Das Festival feiert 25 Jahre. "Wir erwarten ein großes und buntes Fest zum Anlass unseres 25-Jahr-Jubiläums und der Rückkehr als Live-Event in den Goethepark, mit sensationellen Bodypainting-Kunstwerken und musikalische Leckerbissen, die ebenso alle Gas geben werden", freut sich Gründer und Organisator Alex Barendregt.

Erstmals wird das Festival heuer auch als Charity-Event organisiert. "Unsere Community arbeitet dabei gemeinsam mit der lokalen Wohltätigkeitsorganisation 'Ukrainer in Kärnten' zusammen, die mit der ukrainischen Botschaft in Österreich kooperiert. Die derzeit am dringendsten benötigte Hilfe ist für die Stadt Mykolaiv angedacht. Wir möchten ca. 20.000 Euro für mindestens zwei Autos sammeln und diese direkt überstellen", sagt Barendregt.

Was es heuer allerdings nicht mehr geben wird, ist der Body-Circus, der Ball der Bodypainter.

Die Weltmeisterschaft

Natürlich müssen auch zum "silbernen" Jubiläum wieder Medaillen und Pokale verteilt werden – aber natürlich nicht nur in Silber. Während der drei Tage dauernden Weltmeisterschaft werden von Donnerstag bis Samstag neben den Titeln im Bodypainting auch Auszeichnungen im Amateur-, Special Effects- und Make-up-Bereich vergeben. Der Goethepark, zwischen dem Stadttheater und dem Künstlerhaus, und die malerischen Plätze und ausgewählten Innenhöfen Klagenfurts bieten hierbei die perfekte Kulisse für die farbenprächtigen Modelle.

Vor 25 Jahren fand das Festival noch in wesentlich kleinerer Form in Seeboden am Millstätter See statt. Mit steigender Beliebtheit wuchs die jährlich wiederkehrende Veranstaltung und wurde schließlich 2003 zum "World Bodypainting Festival". Seeboden wurde langsam zu klein und so wanderte das Festival 2011 nach Pörtschach an den Wörthersee, wo es für sechs Jahre eine neue Heimat fand. Passend zum 20-Jahr-Jubiläum gab es einen erneuten Ortswechsel, seit 2017 findet es zentral im Goethepark in Klagenfurt statt.

Auch heuer wieder im Programm: die Weltmeisterschaft im Camouflage-Bodypainting. Es ist die Königsklasse im Bodypainting, bei welcher der Künstler sein Model mit der natürlichen Umgebung, als Hintergrund verschmelzen lässt, um es so schier "unsichtbar" zu machen.

Stars, Shows, Konzerte

Fixer Bestandteil des Festivals ist die passende musikalische Umrahmung. Bodypainting-Kunst und Musik gleichermaßen kann man auf der Hauptbühne mitten auf dem Gelände genießen. Das musikalische Programm ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack Interpreten aus dem In- und Ausland. Von Hip-Hop über Pop, Funk bis hin zu Reggae, Dancehall, und Disco ist alles dabei. Zu hören sein werden unter anderen Mathea (Freitag) und Gentleman (Samstag). Nach den Konzerten gibt es die "Silent Disco" und Color-Splash-Afterparty.

Rahmenprogramm

Neben Musik und Weltmeisterschaft warten aber auch zahlreiche kleine und große Stände auf die Besucher. Diese können selbst zu Pinsel und Farbe greifen oder sich von Profis stylen lassen, aus den jüngsten Gästen werden im Handumdrehen Superhelden, Prinzessinnen oder Fabelwesen und zudem lädt die "Bodypainting & Beauty Expo" zum Informieren, Testen und Probieren ein.

Und wenn der Hunger ruft, wartet der Streetfood Market mit Köstlichkeiten regionaler Anbieter wie Burger-Variationen und Co.