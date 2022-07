Was ist in der Nacht auf 23. Juni auf einem Campingplatz in Keutschach passiert? Langsam lichten sich die Nebel um den Cobra-Einsatz, bei dem ein Beamter auf einen Urlauber (20) geschossen und diesen schwer verletzt hat. Laut einem Bericht, den die Cobra der ermittelnden Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt übergeben hat, war der 20-Jährige nicht bewaffnet. Das bestätigt StA-Sprecher Markus Kitz.