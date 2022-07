Wo normalerweise die Spieler des KAC für viel Furore sorgen, stehen jetzt Handwerker im Mittelpunkt der Klagenfurter Eishalle. Die renovierte "Heidi Goëss-Horten-Arena" am Messegelände soll zumindest im Inneren schon in diesem Herbst in neuem Glanz erstrahlen. Die Kosten wurden vor Baubeginn mit 8,69 Millionen Euro beziffert.