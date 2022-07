Ein Priester, der auf Aktionismus setzt, das kommt selten vor: Ulrich Kogler (34), Pfarrer von Maria Rain, setzte sich Dienstag mit einem Schild vor die Eingangstore der bischöflichen Residenz in Klagenfurt: Um einen Anstoß zu geben, dass die Berufungspastoral zum Thema wird bzw. dass hinterfragt wird, warum es oft so lange dauert, bis heimische Seminaristen zum Priester geweiht werden. "Auf dem Weiheteppich ist noch Platz. Stiller Protest eines "armen" Landpfarrers. Wir brauchen heimische Priester aus unserem Land für unser Land!!", so stand es laut ORF Kärnten auf der selbst gebastelten Tafel.