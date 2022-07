Zwei Rumäninnen, 34 und 40 Jahre alt, wurden am Dienstag gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft in Klagenfurt am Wörthersee dabei beobachtet, wie sie mit einem mitgebrachten Sicherungshakenentferner Diebstahlsicherungen von Herrenbekleidungsstücken entfernten und die Bekleidung schließlich in einer mitgebrachten Einkaufstasche verstauten.

Der Detektiv hielt die beiden außerhalb des Geschäftes an und verständigte die Polizei. Die sichergestellte Bekleidung hatte einen Wert von über 1500 Euro. Der mitgeführte Sicherungshakenentferner wurde ebenfalls sichergestellt. Beide Frauen wurden in Schubhaft genommen und werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.