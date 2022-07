Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das mobile ORF-Studio wieder am Wörthersee stationiert. Bis Freitag, 15. Juni, sendet das Frühstücksfernsehstudio noch aus der Ostbucht. Zahlreiche "Starnacht"-Stars sind als Gäste geplant.

Am heutigen Mittwoch ist Extrembergsteiger Hans Wenzl zu Gast. Der 51 Jahre alte Metnitztaler besteigt die höchsten Berge der Welt ohne Sauerstoff. Ende April erreichte er mit der 8.091 Meter hohen Annapurna in Nepal bereits seinen zehnten Achttausender-Gipfel.

Julia Jöbstl, eine junge Designerin aus Klagenfurt, präsentiert die neuesten Bademodetrends für See und Strand. Auch Starnacht-Veranstalter Martin Ramusch ist heute zu Gast.