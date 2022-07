32 Kinder und Jugendliche nehmen in dieser Woche (KW 28) an der Segelwoche des Kärntner Yacht Clubs Klagenfurt (KYCK) teil. Mit dabei sind auch fünf Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Der ungarische Trainer Miklos Perenyi sowie seine Co-Trainer, 29er-Segler Roman Egger und 420er-Profi Florian Krömer, coachen die jungen Segelschüler und führen sie spielend an das Thema Segeln heran. Es gibt Einheiten am Simulator, um Wenden und Halsen trocken zu üben. Am Ende der Woche, so das Ziel, können die Einsteiger Segel setzen, ein Boot angstfrei steuern und sicher ans Ufer bringen. Die Wiener Trainerin Sophie Schmidt ist für die Größeren, die Laser-Segler, zuständig. An Land sorgt Pädagogin Daniela Ölweiner für Abwechslung. Es gibt ein Spielangebot und Staffeleien für kreative Zeichner.

Eingefädelt wurde die Aktion von Club-Kassier Manfred Ferch, organisiert von Nachwuchsleiter Christian Egger und der Sportagentur Anna Pawel, bereichern die Kinder aus der Ukraine das Camp. Die Segelwoche schließt mit einer Regatta für Groß und Klein am Freitag, 15. Juli.

Um das Segeln nicht als Wochenspaß verpuffen zu lassen, bietet der KYCK in den Sommermonaten Mittwoch und Samstag Segelkurse an. Über 100 Kindereinheiten wurde heuer schon absolviert. Ziel des Clubs ist es, die erfolgreiche Segeltradition des KYCK weiterzuführen, die Kärnten viele Olympiateilnehmer, Welt-, Europa- und Staatsmeister brachte.