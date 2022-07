Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Montag einen Altglascontainer in Klagenfurt, indem sie einen pyrotechnischen Gegenstand hineinwarfen und zündeten. "Bei dem Gegenstand handelt es sich um einen handelsüblichen Böller", heißt es seitens der Pressestelle der Polizei. Anrainern hätten in der Nacht einen lauten Knall gehört, angezeigt habe den Vorfall aber niemand. Erst in der Früh habe eine vorbeifahrende Polizeistreife den völlig zerstörten Container entdeckt. Der Schaden beläuft sich auf mehr als Tausend Euro.

Zwischen 2 und 4 Uhr nachts kam es zu einem ähnlichen Vorfall: Durch dieselbe Vorgangsweise wurden mehrere Restmülltonnen in der Villacher Straße in Klagenfurt beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen laufen.

Vermehrt zu Silvester

Dass Gegenstände mit Pyrotechnik gesprengt werden, komme laut der Pressestelle vermehrt in der Zeit um Silvester vor. Dieser Vorfall in Klagenfurt sei der erste seit Längerem gewesen. Bisher handelte es sich bei den Tätern meist um Jugendliche.