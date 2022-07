Töschling gehört zur Gemeinde Techelsberg. Die Ortschaft am Wörthersee und den örtlichen Postpartner, das Techelsberger Gemeindeamt, trennen aber drei Kilometer und einige hundert Höhenmeter. Aus diesem Grund waren die Töschlinger immer froh, ihre Postgeschäfte beim Postpartner im fußläufig erreichbaren Pörtschach erledigen zu können. Vor Kurzem hat sich der Status quo jedoch geändert. Landet jetzt ein gelber Zettel in einem Töschlinger Postkasten, steht dort, dass das Paket oder der Brief im Gemeindeamt zur Abholung bereitsteht.