Viele Kinder wollen in den Ferien schwimmen lernen. In diesem Sommer ist die Nachfrage aber noch größer als sonst: „Man rennt uns die Türen ein“, sagt Klaus Brandstätter, Obmann vom Schwimmverein Wörthersee. „Wir haben mehr Kinder als Kursplätze“, seufzt Doris Maier-Fiebinger von „Freds Swim Academy Austria“. Wegen der Lockdowns konnte sie in den vergangenen Jahren nur ein Drittel ihrer Winter-Schwimmkurse abhalten. Durch den Rückstau sind ihre Kapazitäten randvoll.