Bereits im Juni wurde eine 19-jährige Frau aus Baden in ihrer Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land per SMS von ihrer Bank darüber informiert, dass ihre ID-App, mit der sie Überweisungen im Internet tätigen kann, abgelaufen sei. Die junge Frau wurde auf einen Link verwiesen, wo sie die App wieder aktivieren könne. Nachdem sie dies gemacht hatte, wurde sie aufgefordert in die Bank-ID einzusteigen und jenen Code einzugeben, der für Überweisungen benötigt wird. Diesen Vorgang wiederholte sie mehrmals, weil sie dazu aufgefordert wurde.

Ohne ihr Wissen wurden im Anschluss in acht Abbuchungen jeweils mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abgebucht. Kurios: Das Opfer bemerkte den Verlust erst am 7. Juli, nachdem sie erfolglos versucht hatte, mit ihren Zugangsdaten auf ihr Konto zuzugreifen.