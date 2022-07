Ein Verkehrsunfall hat sich Sonntagfrüh auf der Kärntner Straße (B 83) in Techelsberg ereignet. Kurz vor 3.45 Uhr war eine Salzburgerin mit ihrem Pkw von Velden in Richtung Pörtschach unterwegs. Auf Höhe Saag fuhr die 27-Jährige laut Polizeibericht frontal in das Portal der Bahnunterführung. Die Lenkerin sowie ihr gleichaltriger Beifahrer erlitten Verletzungen mittleren Grades und wurden nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief positiv, sie wird angezeigt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Pörtschach stand mit acht Kräften im Einsatz. Die B 83 war bis circa 5.15 Uhr nur einspurig befahrbar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.