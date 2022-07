Der erste Vorfall ereignete sich Sonntag um 0.30 Uhr bei einem Dorffest in Keutschach. Ein Klagenfurter begab sich auf die Toilette und dürfte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von drei bis vier unbekannten Personen attackiert worden sein. Der 20-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Was der Grund für den Übergriff war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In Köttmannsdorf kam es kurz vor 2 Uhr bei einem Zeltfest zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und einem 20-jährigen Klagenfurter. Dabei schlug der 19-Jährige dem 20-Jährigen mit der Faust in das Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich unbestimmten Grades verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt.