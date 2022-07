Durch das Aufzwängen einer Terrassentüre haben sich bisher unbekannte Täter Samstagnachmittag Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Feistritz im Rosental verschafft. Die Tat soll laut Polizei zwischen 15 und 16.30 Uhr passiert sein. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Zimmer des Hauses. Gestohlen wurde eine bisher unbekannte Menge an Bargeld sowie Schmuck.

Als die beiden Hausbesitzer, ein älteres Ehepaar, nach Hause kamen und den Einbruch bemerkten, riefen sie ihre Tochter an. Diese alarmierte sofort die Polizei.