Kameradschaft, Einsatz, Zusammenhalt. Für Otto Ogris ist das Mitwirken bei der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Pfarre mehr als nur ein Ehrenamt. Seit 43 Jahren ist der heute 59-Jährige schon ein Teil davon. "Mein Vater war bei der Feuerwehr und auch meine Freunde haben sich ihr angeschlossen", sagt Ogris. Logisch, dass auch er sich ab 16 Jahren für die gute Sache einsetzt. In den letzten vier Jahrzehnten erlebte Ogris einiges mit. Egal ob Verkehrsunfälle, Waldbrände oder Murenabgänge – Ogris packt an, auch wenn bekannte Gesichter zu den Betroffenen zählen. "Es ist einfach ein Glücksgefühl, wenn man anderen erfolgreich helfen kann."

Damit Ogris und seine Kameraden nicht zu oft ausrücken müssen, erklärt der passionierte Wanderer seit 30 Jahren den Kindern der Volksschule und des Kindergartens Zell-Pfarre alles rund um das Thema Brandschutz. "Wir üben, wie man einen Notruf absetzt, was zur Brandverhütung gehört oder was man machen muss, wenn es einmal brennt", erzählt Ogris stolz. Zu den rund 40 Einsätzen im Jahr kommen noch zahlreiche Übungen hinzu. Eine zeitliche Herausforderung, arbeitet Ogris hauptberuflich in der Qualitätssicherung bei Alpen-Maykestag. Sein Arbeitgeber sowie seine Frau und Tochter stehen dem ehemaligen Kommandant-Stellvertreter stets zur Seite. "Das ist so wichtig", freut sich Ogris.