Ab Montag, 11. Juli, starten Straßensanierungs- und Asphaltierungsarbeiten in der Hans-Sachs-Straße. Daher ist bis voraussichtlich 17. Juli eine Totalsperre des Kreuzungsbereichs August-Jaksch-Straße/Hans-Sachs-Straße erforderlich. In diesem Zeitraum gilt auch je nach Bedarf für sämtliche Längsparkplätze in der August-Jaksch-Straße (stadtauswärts und stadteinwärts) zwischen der Hans-Sachs-Straße und dem Villacher Ring ein Halte- und Parkverbot. Gleiches gilt für sämtliche Längsparkplätze in der Villacher Straße (stadteinwärts) zwischen der Hans-Sachs-Straße und dem Villacher Ring. Für die Berufsfeuerwehr ist die Ausfahrt über den Lidl-Parkplatz auf die August-Jaksch-Straße möglich.