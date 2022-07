Lohn statt Taschengeld, eigene Sozialversicherung statt mitversichert: Die Soziale Dienstleistungsorganisation autArK bringt seit 25 Jahren Menschen vom Rande der Gesellschaft in deren Mitte. Und dazu gehört auch bezahlte Arbeit. Der "Bistro-Flitzer" zählt seit Jänner 2019 zu einem echten Vorzeigeprojekt innerhalb des vielfältigen autArK-Angebots. Insgesamt 17 junge Menschen, die es im Leben nicht immer ganz leicht gehabt haben, bereiten im Rahmen des Inklusiven Kleinunternehmens an Werktagen frische Snacks vor, verpacken sie und verkaufen sie schließlich. Mit dem Land Kärnten konnte ein verlässlicher Partner an Bord geholt werden, denn seit März 2020 werden belegte Brote, Getränke und Süßes auch in der Kärntner Landesregierung höchst erfolgreich vertrieben.