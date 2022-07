Es gibt kaum luxuriösere Plätze in Kärnten als die erste Reihe am Wörthersee. An der Schiffsanlegestelle an der Strandpromenade in Krumpendorf schnappten sich Tobias Riedel und Samuel Jammer einen begehrten Platz, um mit ihrem "Seetruck by Jammer&Riedel" einheimische Gäste und Touristen den Sommer über zu verköstigen.

Die Idee für einen Foodtruck kam Riedel, als er seine Abschlussarbeit an der Modul-Tourismusschule in Wien verfasste. Das Thema hätte passender nicht sein können: "Meine Arbeit drehte sich um Foodtrucks in Österreich. Dann haben wir uns für den Sommer vorgenommen, einen Foodtruck auch in der Praxis auszuprobieren", sagt der 24-Jährige. Das Ziel der beiden Jungunternehmer: "Wir möchten gute und einfache Gerichte anbieten. Nichts Hochgestochenes, sondern etwas Nettes und Preiswertes."

Erfahrungen bei Hubert Wallner gesammelt

Die Karte ändert sich quasi täglich. Fast immer im Angebot finden sich Süßkartoffel- oder Stakehouse-Pommes, zwei Burger-Variationen oder eine "Summer Bowl" mit Sushireis und Gemüse. Tagesgerichte wie Currywurst oder Reisgerichte sollen den Kunden auch Abwechslung bieten. Die Hauptgerichte (Burger+Pommes) gibt es ab zwölf Euro, eine Portion Pommes um sechs Euro. Die zwei Gastronomen lernten bei renommierten Köchen und wenden ihr Wissen nun zu zweit an. "Wir sind nicht so groß, dafür passt aber die Qualität", sagt Riedel. Stehtische und Liegestühle bieten Platz für bis zu 25 Personen.

Am Montag feiert der Foodtruck seine feierliche Eröffnung. Bis zum September hat der Truck von Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 22 Uhr und Freitag bis Montag von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Riedel und Jammer arbeiten bereits daran, auch im nächsten Sommer wieder an Ort und Stelle aufzukochen.