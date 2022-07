Die Liste an Beschwerden rund um den Energiebonus wird länger und länger. Nicht nur die Arbeiterkammer Kärnten wird damit überflutet - auch die Betreiber der Studentenheime in Klagenfurt kommen aus dem Kopfschütteln derzeit nicht hinaus. Das "Problem" Zählerpunkt, ohne den es den Bonus nicht gibt, schlägt sich auch hier nieder. Denn dass Studierende die Einkommensgrenze in einem Ein-Personen-Haushalt mit höchstens 55.000 Euro brutto und Mehrpersonenhaushalte bis 110.000 Euro sprengen, ist wohl eher nicht der Fall.