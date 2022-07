Im Juni gingen mehrere Gastronomen mit der Forderung nach längeren Öffnungszeiten an die Öffentlichkeit. Sie wollen in den Sommermonaten freitags und samstags bis 22 Uhr offen haben - und nicht wie bisher bereits um 17 Uhr schließen.

Nun hat die Stadt ein Linzer Beratungsunternehmen damit beauftragt, ein Leitbild für die Klagenfurter Märkte zu entwickeln. In den nächsten Wochen werden Marktbesucher, Gastronomen und Standler zu folgenden Themen befragt: Öffnungszeiten, Markttage, Branchenmix, Produktoptimierung, Aufstellordnung, Standarchitektur, Infrastruktur und Gesamterscheinungsbild. Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung des neuen Marktleitbildes ein. Am Ende könnte die geltende Marktordnung optimiert werden.

Am Donnerstag trafen die Standler und das Beratungsunternehmen "Egger und Partner" zusammen, um über die unterschiedlichen Arbeitsschritte zu sprechen. Gastronom Gerti Höfferer berichtet von einem konstruktiven Gespräch. Er werde die Fragebögen auch im Teatro verteilen. Höfferer geht davon aus, dass sich die Marktbesucher für längere Öffnungszeiten aussprechen werden. Mit Ergebnissen ist im Herbst zu rechnen. "Ich hoffe, dass dann ein für alle Mal Ruhe ist", sagt Höfferer.