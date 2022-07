Wieder hätten Straßenarbeiten einem Menschen beinahe das Leben gekostet: Erst am Montag wurde ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Hermagor bei Wartungsarbeiten von einem Lkw erfasst und getötet. Am Dienstag wurde ein Gemeindemitarbeiter bei Mäharbeiten an einer Gemeindestraße in Spittal vom Auto eines 75-Jährigen frontal erfasst. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Jetzt ist es in Klagenfurt zu einem schweren Unfall gekommen.