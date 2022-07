"Leider hat es Probleme in der Umsetzung gegeben. Also haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, das Festival doch nicht in Klagenfurt zu veranstalten", sagt Josef Alexander Winter, Mitorganisator von Jutopia, eines Electronic Dance Music-Festivals mit verschiedenen DJs, das am 15. Juli in Klagenfurt geplant war. Ein neuer Veranstaltungsort musste schleunigst gefunden werden. "Das Festival abzusagen, kam für uns definitiv nicht infrage. Die DJs sind bereits gebucht gewesen und wir wollten den Jugendlichen auch was bieten", sagt Winter.