Auf einem Firmengelände in Grafenstein kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Klagenfurter führte zusammen mit einem Kollegen am Zaun Arbeiten durch. Als er von einem circa einen Meter hohen Betonsockel des Zaunes hinunterspringen wollte, blieb er mit einem Ring am Zaun hängen. Durch den Druck trennte der Ring die ersten beiden Glieder des Fingers ab. Der Arbeitskollege verständigte die Rettung und versorgte die Wunde. Der verletzte Mann wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.