Im April organisierten 200 Kinder aus dem Montessori-Kinderhaus und den Montessori-Schulen der Diakonie in Klagenfurt eine Charity-Aktion für geflüchtete Menschen aus der Ukraine: Unter anderem veranstalteten sie ein Fest, eine Grillerei und einen Lauf. Dabei kamen über 6000 Euro zusammen. Der Rektor der Diakonie de La Tour, Hubert Stotter, bedankte sich bei den Kindern für ihre großartige Aktion und die große Spendensumme. Die Spenden wurden an die Diakonie Katastrophenhilfe weitergeleitet. Die offizielle Spendenübergabe fand in der Montessori-Schule der Diakonie in Klagenfurt/Harbach statt.