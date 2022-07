Luft nach oben

Als im Herbst mit Philipp Liesnig (SPÖ) ein Sparringspartner das Rathaus betrat, wurde es für Bürgermeister Christian Scheider (TK) unbequem. Die geerbten Hallenbadpläne platzten. Weil das alte Bad in der Gasometergasse nicht mehr öffnen durfte, musste eine Entscheidung her. Diese kam, zwar viel zu spät, aber: Ein neues Bad kommt (wahrscheinlich). Bei der Lohndebatte für Magistratsmitarbeiter machte Scheider aufgrund der zähen Prozedur keine gute Figur, konnte sich am Ende dennoch durchsetzen. Konflikte mit der SPÖ, Debatten in den eigenen Reihen sowie Vorgehensweisen, die die Gemeindeaufsicht auf den Plan riefen (Stichwort Freizeitpaket), rückten Klagenfurt in kein gutes Licht. Die populistischen Äußerungen nach der Messerattacke vor den City Arkaden im Jänner waren entbehrlich. Äußerst positiv anzumerken: die rasche Ukraine-Hilfe. Negativ: Auffällige Entscheidungsschwäche.

Fazit: Mit der SPÖ hat Scheider einen unangenehmen Partner an seiner Seite. Trotzdem ist der Bürgermeister gefordert, bei gewissen Themen schneller Stellung zu beziehen und eindeutige und klare Entscheidungen zu treffen.

Note: Befriedigend