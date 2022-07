Lange Zeit betrieb der Kärntner Modeliebhaber Ferdinand Scharf zwei Boutiquen am Klagenfurter Fleischmarkt. Das Oscar M widmete sich der Mode für den Herren, das Oscar W stand ganz im Zeichen des weiblichen Geschlechts. Das ist grundsätzlich noch immer so. Nur der Standort von Oscar M ist ein anderer. Auf 120 Quadratmetern wird in der ehemaligen "Meisterstück"-Filiale am Alten Platz 14 seit Kurzem Mode italienischer Marken – wie Dondup, Boglioli, Barbar, Hand Picked oder Incotex – verkauft. Im Sortiment finden sich sowohl Anzüge als auch Outfits für einen sportlichen Look.

"Die alte Filiale war viel kleiner. Das neue Geschäft ist zudem heller und übersichtlicherer, weil es keinen ersten Stock hat", sagt Ferdinand Scharfs Tochter Stephanie. Auch die bessere Frequenz am Alten Platz habe bei der Standortwahl eine Rolle gespielt. Der seit einem Jahr geplante Umzug wurde schließlich durch den Verkauf des Geschäftslokals am Fleischmarkt durch den Eigentümer beschleunigt.

Das Oscar M hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet.