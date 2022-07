Im Jänner attackierte ein Armenier (29) am helllichten Tage mitten in Klagenfurt eine 62-jährige Klagenfurter mit einem Küchenmesser. Mit dutzenden Stichen in Richtung Kopf, Hals und Schultern verletzte er sein wahllos gewähltes Opfer schwerst. Für diese Tat muss sich der Angeklagte am Mittwoch vor Richterin Sabine Roßmann verantworten. Der 29-Jährige leide an paranoider Schizophrenie. Die Staatsanwaltschaft hat eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Nur glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass die Frau die Attacke damals überlebte, sagt Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth. "Sie war dick angezogen, hat versucht, sich zu schützen, und Passanten sind eingeschritten." Nach der Tat war der Armenier geflüchtet, stellte sich kurze Zeit später der Polizei.

"War gezwungen, so zu reagieren"

Eine Kurzschlussreaktion sei seine Tat aber nicht gewesen. Er hatte das Küchenmesser mit einer 15 Zentimetern langen Klinge aus seiner Wohnung mitgenommen, um jemanden anzugreifen, berief sich die Staatsanwältin auf seine Angaben vor der Polizei. Dabei habe der Mann auch angegeben, König oder Prinz der Türkei und der Vereinigten Arabischen Emirate zu sein.

Dass seine Tat keine Kurzschlussreaktion war, bestätigte der 29-Jährige in ruhigem Ton vor dem Geschworenensenat. "Ich bekenne mich nicht schuldig. Das AMS hat solche Umstände geschaffen, dass ich gezwungen war, so zu reagieren, um mein Leben zu retten", sagt der Angeklagte.

"Fast verhungert"

Ihm sei das Geld gestrichen worden, er wäre "fast verhungert". Der Armenier habe keine andere Wahl gesehen, als die Frau mit einem Messer zu verletzen: "Damit ich in eine Anstalt komme und mit Essen versorgt werde". Die Frau habe er jedoch nicht töten wollen, sagte er in der Verhandlung - anders als vor der Polizei: "Ich war vorsichtig." Und ergänzt noch: "Ich bin überzeugt, dass ich psychisch absolut gesund bin."

Die Einvernahme des 29-Jährigen war am Vormittag noch im Gange, die Verhandlung ist bis Mittwochnachmittag anberaumt.