Seit 1906 ist Klagenfurt mit dem Rosental über eine Eisenbahnstrecke verbunden. Seit April letzten Jahres finden Bauarbeiten zur Elektrifizierung der zwölf Kilometer langen Strecke statt. Mit Jahresende werden sie abgeschlossen sein.

"Die ersten dieselfreien Züge sollen im Dezember fahren", sagte ÖBB-Projektleiter Gerald Zwittnig gestern bei einer Baustellenbesichtigung in Maria Rain. In der 2680 Einwohner-Gemeinde wurde die Haltestelle zu einem Bahnhof mit Technikzentrum ausgebaut. Noch bis vor einem Monat war ein Schrankenwärter für das Öffnen und Schließen der Schranken verantwortlich, nun ist er in Pension. „Sämtliche Prozesse erfolgen zukünftig ferngesteuert“, erklärte ÖBB-Projektkoordinator Gerhard Pajer. Von zentraler Bedeutung für den Bahnverkehr ist aber die Errichtung einer Weiche: Sie ermöglicht den Übergang von einem Gleis auf ein anderes, ohne dass dafür die Zugfahrt unterbrochen werden muss. „Bisher gab es keine Ausweichmöglichkeit auf dieser Strecke“, sagte Zwittnig. Eine solche sei aber Voraussetzung für eine Taktverdichtung.

Wenige Kilometer von Maria Rain entfernt befindet sich die 168 Meter lange Hollenburger Eisenbahnbrücke. Auch sie wurde für die Elektrifizierung adaptiert. Damit keine Schadstoffe in die Drau gelangen, bleibt sie noch einen Monat lang von einer 2000 Quadratmeter umfassenden Plastikplane umhüllt.

Bauarbeiten in Maria Rain © Dieter Kulmer

Was passiert noch bis Ende 2022?

„Bis Dezember sollen unter anderem die Park & Ride-Anlagen in Lambichl und Maria Rain fertig sein“, heißt es von der ÖBB. Das Unternehmen investiert 50 Millionen Euro in die Elektrifizierung der Rosentalbahn. Zwei Millionen Euro übernimmt das Land Kärnten. 400.000 Euro zahlt die Gemeinde Köttmannsdorf. Für sie gibt es jedoch einen Wermutstropfen: Während die Radverbindung zwischen Klagenfurt und Köttmannsdorf vor drei Jahren ausgebaut wurde, gibt es noch keine Radanbindung zwischen Köttmannsdorf und Ludmannsdorf. „Wir können die Kosten nicht alleine stemmen“, sagt dazu Bürgermeister Josef Liendl (ÖVP). „Das Gesetz sieht eine Finanzierung nur für überregionale Radwege vor“, erteilt Albert Kreiner von der Verkehrsabteilung eine Absage. Köttmannsdorf müsse bei der Gemeindeabteilung um eine Bedarfszuweisung ansuchen.

Gerald Zwittnig und Gerhard Pajer bei der Baustellenbesichtigung © Dieter Kulmer

Eine Million Euro für neue Kreuzungen

Die Stadt Klagenfurt investiert heuer eine Million Euro für die Sanierung von vier Eisenbahnkreuzungen auf der Strecke. Ursprünglich gab es die Überlegung, die Übergänge Meisengasse und Sonnwendgasse in St. Ruprecht aufzulassen. Aufgrund von Anrainerprotesten entschied sich die Stadt letzten Endes aber dagegen.

Mit der Fertigstellung der Rosentalbahn wartet auf die ÖBB bereits die nächste Großbaustelle: Die Eisenbahnkreuzung in der Waidmannsdorfer Straße soll geschlossen werden. Ab 2023 wird mit dem Bau einer Unterführung begonnen. Das Ende der Bauarbeiten ist für 2025 vorgesehen. Am Dienstag fand eine Informationsveranstaltung für die Anrainer statt.

Großvorhaben in Waidmannsdorf

„Versorgungsträgerleitungen müssen umgelegt, und ein neuer Fuß- und Radweg errichtet werden“, erklärt Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). Für sie überwiegen die Vorteile deutlich. „Derzeit ist die Schranke alleine zwischen 7 und 9 Uhr eine Stunde lang geschlossen“, sagt sie. Stadt und ÖBB übernehmen jeweils 50 Prozent der Projektkosten in der Höhe von 12,5 Millionen Euro.

Keine konkreten Pläne gibt es für den Bau einer Bahnunterführung auf Höhe des McDonalds in der Rosentalerstraße. Den Südring unter die Rosentalerstraße zu legen, wäre laut Zwittnig ein komplexes Unterfangen: "Aktuell gibt es dafür nur die Idee, aber kein fertiges Projekt", sagt er.