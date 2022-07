205 weibliche Bürgermeister gibt es derzeit in Österreich. 65 von ihnen haben sich zu Wochenbeginn zum Meinungsaustausch in Pörtschach getroffen. Gastgeberin war die dortige Ortschefin Silvia Häusl-Benz (ÖVP). Beim abendlichen Abschiedsempfang im Hotel Werzer zog sie Bilanz: "Es hat sich gezeigt, dass wir alle vor den gleichen Herausforderungen stehen." Es sei wohltuend zu entdecken, dass man mit all seinen Problemen nicht allein ist.