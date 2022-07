Das Wanda-Konzert am 20. August wird vom Freigelände des Wörthersee Stadions in die Kärnten-Halle der Messe Klagenfurt verlegt. Das verkündete der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, vor Kurzem in den sozialen Netzwerken.

Als Grund werden die zahlreichen Herausforderungen genannt, mit denen Veranstalter infolge der Pandemie zu kämpfen haben: "Aufgrund der großen Anzahl von verschobenen Veranstaltungen und der damit einhergehenden Dichte der Events sind gewisse Dinge und technisches Personal im DACH-Raum schlicht weg momentan nicht verfügbar", sagt Pressesprecher Mario Krainz. Bisher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten für das Konzert sind weiterhin bei www.oeticket.com und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.