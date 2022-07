Die Vorfälle beim Formel 1-Rennen in Spielberg haben das Thema sexuelle Belästigung wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Kurz zuvor hat der Fall einer jungen Kärntnerin - sie kündigte ihren Job in der Gastronomie, weil sie immer wieder von Gästen belästigt wurde - deutlich gezeigt, dass in diesem Bereich dringend Aufholbedarf besteht. Deshalb hat "EqualiZ" - das ehemalige Mädchenzentrum in Klagenfurt - das Pilotprojekt "Yes We Do - FAIR PLAY: Dienstleistung ohne Über- und Untergriffe" ins Leben gerufen. "Unser Ziel ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten und auf das Problem 'Belästigung im Dienstleistungsbereich' aufmerksam zu machen", sagt Priska Verschuur, Projektbeteiligte und Mitarbeiterin bei EqualiZ. Gleichzeitig sollen Arbeitgeber zu diesem "Tabuthema" sensibilisiert werden. "Leider kündigen Opfer nach solchen Erlebnissen oft, ohne den wahren Grund aus Angst und Scham zu nennen", weiß Verschuur.