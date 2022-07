"Es wird ein schwieriger und belastender Tag für meine Mandantin“, sagt Rechtsanwalt Bernd Peck. Am morgigen Mittwoch beginnt der Prozess gegen jenen 28-Jährigen, der in der Klagenfurter Innenstadt eine Frau niedergestochen hat. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beantragt die Unterbringung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.