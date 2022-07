Ein gemütliches Ambiente, preisgekrönte Spezialitäten aus dem Alpen-Adria-Raum und das Wiederaufleben des Slow-Food-Gedanken - das war Anja (45) und Igor Ogris (49) bei der Organisation ihrer kommenden Veranstaltungsreihe ein großes Anliegen. Die Klagenfurter veranstalten am 8. und 9. Juli die ersten Alpen-Adria-Genuss-Spiele. Stattfinden soll das Ganze in unmittelbarer Nähe ihres Lokals "Zommstehn im Ossiacher Hof" in der Wienergasse 10.