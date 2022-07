In der Pischeldorfer Straße rollen die Bagger. Lange war unklar, was mit dem leeren, knapp 1000 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke zur 1. Mai-Gasse in Klagenfurt passiert. Im vergangenen Herbst hieß es gerüchteweise, dass eine Supermarktkette neue Parkplätze errichtet. Jetzt ist klar: Nur der Teil mit den Parkplätzen stimmt.