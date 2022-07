Am Sonntag brach in den späten Nachmittagsstunden in einem Waldgebiet in der Gemeinde St. Margarethen im Rosental ein Brand aus. Rund 100 Quadratmeter Waldfläche waren betroffen. Das österreichische Bundesheer führte aufgrund des steilen Geländes mit zwei Hubschraubern Erkundungsflüge durch und unterstützte die Löscharbeiten.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen, Gotschuchen, Tratten, Ferlach, Abtei und Mieger mit insgesamt 100 Einsatzkräften. Die Glutnester werden noch bis Dienstag von einer Brandwache der freiwilligen Feuerwehren beobachtet bzw. gelöscht.

Die Brandursache steht noch nicht fest.