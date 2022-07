Auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) war schon wieder ein Extrem-Raser unterwegs: Von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt konnte am Freitag gegen 14.50 Uhr in Richtung St. Veit/Glan, im Gemeindegebiet von Maria Saal, im Zuge der Nachfahrt mit einer geeichten Videoanlage bei einem 38-jährigen Pkw-Lenker aus Klagenfurt, eine Geschwindigkeit von 174 km/h gemessen werden. Erlaubt sind in diesem Abschnitt 100 km/h.