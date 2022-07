Alle 90 Sekunden wird in Österreich Blut benötigt. Konserven können von Krankenhäusern rund um die Uhr angefordert werden. Ein Drittel davon wird akut benötigt, nach Unfällen oder bei Komplikationen im Rahmen von Geburten. Derzeit sind die Blutlagerstände österreichweit zu niedrig. Sinken die Lagerstände weiter, können nur lebensnotwendige Eingriffe durchgeführt werden. Wer in Klagenfurt Blut spenden möchte, kann dies in der Blutspendezentrale in der Grete-Bittner-Str. 7 tun. Diese ist von Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.