Donnerstagsabend, 30. Juni, wurde die Ausstellung "Future of the Past" von Goran Djurović offiziell in der Stadtgalerie eröffnet. "Es ist uns eine Ehre, dass wir in Klagenfurt die erste Schau von Goran Djurović in Österreich zeigen dürfen", freute sich Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ).