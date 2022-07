Am 1. Juni wurde ein Teil der Bahnhofstraße in eine Begegnungszone unter dem Namen "Lebensraum Bahnhofstraße" umgewandelt. Noch bis Ende Juli ist der Abschnitt zwischen Burggasse und Paradeisergasse für den Verkehr gesperrt. Die Reaktionen auf das Projekt fielen unterschiedlich aus. Kritiker bemängelten zuletzt ein zu geringes Veranstaltungsangebot. Die zuständigen Stadträte Corinna Smrecnik und Max Habenicht stehen jedoch hinter dem Projekt. Am Freitag wurden 25 Sessel und mehrere Tische vor dem Café Como und dem Café Kamot aufgestellt. Auch zwei Sonnenschirme wurden aufgespannt. Am kommenden Samstag lädt die Plattform Stadtentwicklung zu einer Diskussionrunde in die Begegnungszone. Die Veranstaltung trägt den Namen "Mobilität – Priorität für alternativen Individualverkehr".