Seit dem schweren Erdbeben in Friaul 1976 engagiert sich die Klagenfurterin Eleonore Fido (81) bei der Caritas, der Pfarrgemeinde sowie diversen anderen sozialen Stellen, wie etwa ProMente. Als die "Kummernummer von Klagenfurt" bekannt, hat sie Kranke mit Aromatherapien behandelt, sich in der Sterbe- und Trauerbegleitung als Vermittlerin eingesetzt, und auch einen Selbstmordversuch verhindert. All das mit einem offenen Ohr und freundlichen Gesprächen.