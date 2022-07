Nachdem die verheerenden Unwetter in Oberkärnten, besonders in den Gemeinden Treffen und Arriach, eine Spur der Verwüstung hinterließen, sicherte Bürgermeister Christian Scheider die Unterstützung der Stadt Klagenfurt zu. Bereits gestern sind mehrere Großfahrzeuge aus verschiedenen Abteilungen der Landeshauptstadt, darunter Straßenbau, Entsorgung und Berufsfeuerwehr, in das betroffene Gebiet aufgebrochen, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Von der Stadt Klagenfurt wurden drei große Kanalsaugwägen, ein Radbagger, ein Kettenbagger 7,5t, ein Radlader, vier LKW mit Ladekran, zwei reguläre LKW, ein zwei Teleskoplader mit Schaufel/Palettengabel bzw. Seilwinde, ein SOF mit Saugaufsatz, vier Stück Notstromaggregate und drei Kreiselpumpen nach Oberkärnten gebracht.

„Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit seitens der Landeshauptstadt Klagenfurt, dass wir aktiv, mit all unseren Möglichkeiten, Nachbarschaftshilfe leisten. Um die Einsätze so effizient wie möglich zu gestalten, wird alles genau abgesprochen, was gebraucht wird – diesbezüglich stehe ich mit dem Bürgermeister vor Ort in Kontakt. Wir werden für die massiv betroffenen Gemeinden und Städte sicherlich noch längere Zeit bei der Unterstützung aktiv sein“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.

Neben der Unterstützung vor Ort wurde zudem von der Stadt Klagenfurt ein Spendenkonto eingerichtet.

Der IBAN für das Spendenkonto lautet: AT52 2070 6000 0001 0900