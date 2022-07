Was haben Duschanbe und Lignano gemeinsam? Sowohl mit der tadschikischen Hauptstadt als auch mit dem italienischen Badeort ist Klagenfurt durch eine Städtepartnerschaft verbunden. Auf dem Papier führt die Landeshauptstadt 16 solcher Beziehungen. Zum Vergleich: Graz hat 13 Partnerstädte. Die Sinnhaftigkeit der zum Teil Jahrzehnte alten Partnerschaften wird immer wieder in Frage gestellt. „Klagenfurt hat sich in der Vergangenheit mit der Anzahl übernommen“, sagt Neos-Klubobmann Janos Juvan, Obmann des Ausschusses für europäische Zusammenarbeit. Er fordert klare Strategien bei der Gründung neuer Partnerschaften. Oft würden sie mit der Zeit einschlafen. „Im Jahr 2020 beschränkten sich die Aktivitäten auf ein Corona-Solidaritätsschreiben an Klagenfurts Partnerstädte“, sagt er.