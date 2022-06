Wo am Montag, 27. Juni, noch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gemeinsam mit "Waterwave Spas"-Geschäftsführer Wolfgang Rutter und Prokuristin Sandra Bürger symbolisch den ersten Spaten ansetzten, werden nächste Woche bereits die Bagger rollen. In der Gewerbestraße in Klagenfurt entsteht in den kommenden Monaten die neue Gruppenzentrale des Whirlpool-Produzenten.