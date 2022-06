Auf dem Weg zur Schule kam es zu dem unglücklichen Zwischenfall: Ein 15-jähriger Schüler aus Klagenfurt wollte gerade die Fahrbahn des Südringes in Klagenfurt zu Fuß überqueren und wurde dabei von einem Pkw, gelenkt von einem 23-jährigen Mann aus Wien, erfasst. In weiterer Folge wurde der junge Klagenfurter auf die Motorhaube geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 15-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde und mit dem Rettungsdienst in das AUKH Klagenfurt eingeliefert.