Ausnahmsweise durften Besucher in der aktuellen Ausstellung "Körperwelten & Der Zyklus des Lebens" am Klagenfurter Messegelände einige Ausstellungsstücke angreifen. Im Normalfall ist das natürlich verboten. Aber für die Spezialführung für Sehbehinderte wurden am Dienstagabend einige Organe und zwei Ganzkörpermodelle zur Betastung freigegeben. Mit begleitenden Erklärungen einer angehenden Medizinerin konnten Blinde, Fast-Blinde und ihre sehenden Begleiter stundenlang Einblicke in die menschlichen Körperfunktionen gewinnen.